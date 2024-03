Te aplikacje pożerają baterię w telefonie - ranking. One najbardziej drenują smartfon z energii [31.03.24] Agnieszka Kasperek

W dzisiejszych czasach telefon to urządzenie, bez którego nie wyobrażamy sobie codziennego funkcjonowania. Korzystamy z niego kilkadziesiąt, a może i kilkaset razy dziennie. Jesteśmy jak bez ręki, gdy padnie nam bateria. Dlatego zobacz, które aplikacje najmocniej wyczerpują baterię w telefonie. Ogranicz ich używanie albo wyłączaj, gdy już skończysz. Aplikacje najbardziej drenujące baterię należą do kategorii: zakupy, media społecznościowe, randkowanie i przewóz osób. Zobacz te aplikacje ► Unsplash.com Zobacz galerię (9 zdjęć)

Ze smartfonów korzystamy w zasadzie codziennie. Na tych nowoczesnych telefonach można zrobić mnóstwo rzeczy: opłacić rachunki, obejrzeć film czy serial, posłuchać muzyki, poczytać książkę i wiele innych. Pojemność baterii to jeden z ważniejszych parametrów, na jakie zwracamy uwagę przy zakupie telefonu. Nie chcemy, by telefon padł podczas ważnej rozmowy, sprawdzania godziny odjazdu autobusu czy podczas dokonywania płatności. Niektóre aplikacje wyjątkowo szybko drenują baterię telefonu. Zobacz, jakie to aplikacje.