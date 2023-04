Te aplikacje wykradają pieniądze i dane z naszych telefonów. Zostały wycofane z Google Play - aktualizacja kwiecień 2023 [25.04.2023]

Wielu z nas korzysta ze smartfonów po kilka godzin dziennie. To właśnie z telefonów mamy dostęp do niemalże wszystkich swoich kont: bankowych, społecznościowych czy pocztowych. To właśnie dlatego oszuści znaleźli tam sposób na "biznes". W wielu aplikacjach ukryte są programy, mające na celu wykraść nasze dane lub pieniądze.

Niestety aplikacje które wykradają nasze dane mogą posłużyć złodziejom do zdobycia naszych danych dostępowych do konta a co za tym idzie uda im się zalogować do naszego konta. Dlatego warto skorzystać z logowania dwuskładnikowego, a obecnie najbezpieczniejszym sposobem potwierdzania transakcji jest akceptacja w aplikacji.

Pamiętajmy o bezpieczeństwie w sieci. Nie rezygnujmy z programów antywirusowych i dokładnie sprawdzajmy, co instalujemy na swoich telefonach. W Sklepie Google Play można znaleźć niestety aplikacje, które próbują wykraść nasze dane i pieniądze.