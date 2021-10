Te aplikacje zostały wycofane niedawno z Google Play. Musisz je ręcznie odinstalować! [1.10.21]

Oszuści od dawna wykorzystują do naciągania nas przedmiotów codziennego użytku. Większość z nas korzysta już ze smartfonów, trzymając w nich wiele wrażliwych danych, a to niestety łakomy kąsek dla oszustów. I nie zawsze trzeba kliknąć w podejrzany link, aby stracić dostęp do telefonu. Instalując niektóre aplikacje także możemy paść ofiarami nieuczciwych użytkowników. Zobaczcie wycofane aplikacje z Google Play w ostatnich miesiącach. Jeśli je macie na telefonie szybko odinstalujcie. Lista wycofanych aplikacji na kolejnych slajdach naszej galerii. >>>

pixabay/zdjęcie ilustracyjne