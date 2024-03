Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak [13.03.24]

Rosół - jak ugotować?

Sposobów na gotowanie rosołu jest tyle, ile gospodyń. Jednak podstawa przy gotowaniu rosołu jest zawsze taka sama. Przepis na rosół zwykle wynosimy z rodzinnego domu. Bywa, że panie domu później udoskonalają recepturę, w zależności od regionu są inne dodatki, inne warzywa czy zioła. Na przykład w większości domów rosół jada się z makaronem, jednak w niektórych jada się rosół z ziemniakami. Jedni dodają lubczyk, inni nie. Ale każda gospodyni wie, że mięso do rosołu musi być pierwszorzędnej jakości, warzywa świeże, cebulę powinno się opalić nad płomieniem, by zbrązowiała łupinka dała zupie smak i złocisty kolor.

Rosół - jakie ma właściwości?

Rosół to tłusta zupa, a co za tym idzie - ciężkostrawna. Dlatego osoby, które są na diecie, na przykład z powodu problemów trawiennych, powinny ostrożnie podchodzić do spożywania rosołu. Z drugiej strony rosół jest bardzo odżywczy, dlatego zaleca się go chorym i rekonwalescentom na odbudowanie sił.