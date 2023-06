Te choroby można leczyć w sanatorium na koszt ZUS. Oto kiedy możemy pojechać za darmo do uzdrowiska [2.06.2023] OPRAC.: Justyna Trawczyńska

ZUS może skierować chorego do leczenia sanatoryjnego. Na wyjazd do sanatorium z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czeka się dużo krócej niż z NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp. Sprawdzamy, jakie choroby możemy leczyć w uzdrowisku ZUS.