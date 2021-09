Te ciągniki kupisz taniej, bo na licytacjach komorniczych. Zdjęcia i ceny wywoławcze [wrzesień 2021]

Ciągniki, heder do kukurydzy, silos paszowy, koparko-spychacz, rozrzutnik do obornika czy agregat prądotwórczy można nabyć - na drodze licytacji komorniczej - we wrześniu 2021. Zebraliśmy dla Was oferty z całej Polski. Pochodzą z serwisu internetowego Krajowej Rady Komorniczej.