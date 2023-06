Te długi się nie przedawniają. Mamy listę zobowiązań przed którymi nie uciekniesz [15.06.2023 r.] Justyna Trawczyńska

Długi to nasze zobowiązania, które musimy spłacić. To zaciągnięte pożyczki, kredyty ale także comiesięczne opłaty, na które mamy podpisane umowy. Jest także dość długa lista długów, które nie ulegają przedawnieniu. Zobaczcie jakie to długi na kolejnych zdjęciach >>> archiwum Polska Press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu