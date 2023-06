Te długi się nie przedawniają. Od tych zobowiązań nie uciekniesz - zobacz listę [11.06.23]

Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe.

W polskim Kodeksie Cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczeń, która pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach.

Żeby jednak doszło do przedawnienia długu wierzyciel musiałby o nim zapomnieć, a jak możemy się domyślać dochodzi do tego bardzo rzadko. Wierzyciele dokładają wszelkich starań, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.