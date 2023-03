Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [22.03.23 r.]

W polskim Kodeksie Cywilnym istnieje instytucja przedawnienia roszczeń, która pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Ważne, że zdarza się to jedynie sporadycznie, bo żeby była mowa o przedawnieniu wierzyciel musiałby zapomnieć o naszym długu. Jak można się domyślić nie zdarza się to często. Wierzyciele dokładają wszelkich starań, aby nie dopuścić do takiej sytuacji.