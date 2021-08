Te dni będą wolne w nowym roku szkolnym 2021/22. Sprawdźcie kalendarz dni wolnych [4.08.2021]

Rok szkolny tradycyjnie zacznie się we wrześniu. Czy wszyscy uczniowie wrócą do szkolnych ław jeszcze nie ma pewności. Wszystko zależy od sytuacji epidemicznej w kraju i zapowiadanej czwartek fali koronawirusa. Pewne jest, że lekcje będą się odbywać, bez względu na to czy będą one stacjonarne, hybrydowe czy zdalne.