Te dojazdy do pracy można odliczyć w rozliczeniu PIT 2024. Na takie zwroty można liczyć - wyliczenia [2.01.2024]

Odliczenie dojazdu do pracy to nic innego jak uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu. W większości przypadków pracodawca automatycznie odlicza te koszty, co wpływa na obniżenie zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie otrzymujemy wyższe wynagrodzenie netto, co może oznaczać dodatkowe środki na inne potrzeby, zwiększając tym samym naszą płynność finansową.

Należy jednak pamiętać, że jeśli pracodawca nie uwzględnił kosztów uzyskania przychodu, możemy samodzielnie wprowadzić je podczas składania rocznego rozliczenia podatkowego. W przypadku osób zatrudnionych na etacie, takie koszty wpisujemy w części D formularza PIT-37. Natomiast w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej, odpowiednim miejscem jest część E formularza PIT-36.

Warto podkreślić, że ulga na dojazdy nie ogranicza się jedynie do korzystania z samochodu. Bez względu na to, czy do pracy dojeżdżamy samochodem, rowerem, komunikacją publiczną, czy może pracujemy zdalnie, mamy prawo skorzystać z odliczenia.