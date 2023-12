Te dwa dni urlopu musisz wziąć do końca roku. Według kodeksu pracy one przepadną! [19.12.2023]

Zgodnie z art. 188 kodeksu pracy pracownikowi przysługują dwa dni wolne w roku kalendarzowym w celu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14. Za ten czas zachowuje on prawo do wynagrodzenia. Dni wolne mogą one być podzielone na godziny - decyzję o tym podejmuje sam pracownik. Jednak jeśli pierwszy dzień w danym roku zostanie wykorzystany w całości, również kolejny musi być udzielony w ten sam sposób, bez dzielenia na godziny.

- Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny - mówi Waldemar Adametz, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy.