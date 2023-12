Te faktury do zapłaty są najważniejsze. W tej kolejności Polacy opłacają rachunki [25.12.2023]

Badanie „Oszczędzanie Polaków podczas inflacji”, przeprowadzone przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów, pokazuje, że w gronie konsumentów, którzy nie są w stanie gromadzić żadnych oszczędności, 67 proc. wydaje wszystkie pieniądze na bieżąco. Co 5. stwierdza, że odkładanie oznaczałoby zbyt wiele wyrzeczeń. Ale co 20. przyznaje, że nie panuje nad portfelem i zwykle wydaje za dużo. Tylko 7 proc. badanych w przypadku problemów finansowych może liczyć na rodzinę lub partnera.

Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, przyznaje, że jeszcze nie tak dawno temu, kiedy zarobki rosły, a inflacja omijała polską gospodarkę, wielu konsumentom wydawało się, że brak zabezpieczenia finansowego nie jest problemem, bo przecież żyją na przyzwoitym poziomie. Ale to właśnie wtedy był najlepszy czas na odkładanie pieniędzy.

Czynsze ostatnio mocno poszły w górę

Jednak aby myśleć o zabezpieczeniu przyszłości i móc odkładać pieniądze, trzeba najpierw opłacić bieżące zobowiązania. W pierwszej kolejności prawie połowa Polaków reguluje rachunki za prąd, a 1/4 wskazuje, że są to opłaty czynszowe.

W ostatnim czasie wielu Czytelników narzekało, że czynsze im znacznie wzrosły. I to zarówno w spółdzielniach mieszkaniowych, jak i we wspólnotach.