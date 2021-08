Te grupy zawodowe skorzystają na zmianie płacy minimalnej. Oto lista zmian! [4.08.21]

Dobry nabór do szkół ponadpodstawowych 2021 w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. W wydziale edukacji odetchnęli z ulgą

Ponad 300 osób zostało przyjętych do szkół ponadpodstawowych w powiecie sępoleńskim. To wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilkadziesiąt osób. Najważniejsze, że w LO w Sępólnie nie zabraknie uczniów do utworzenia oddziału.