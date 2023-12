Te imiona i nazwiska są teraz niedozwolone na Facebooku. Takie nazwy użytkownika są zakazane [21.12.2023] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Facebook to jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych na świecie. W założeniach, użytkownicy Facebooka mieli używać tych samych imion i nazwisk, co w życiu, by inni mieli pewność, że wiedzą, z kim rozmawiają i kogo obserwują. Regulamin Facebooka wskazuje zakazane nazwy użytkowników. Sprawdź, jakie imiona i nazwiska są teraz niedozwolone na Facebooku.