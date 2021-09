Te kolory szminek wybielają zęby! Zobacz, jaki kolor szminki wybrać [5.09.21]

Właściwa szminka może sprawić, że zęby będą wydawały się bielsze, a niewłaściwy odcień może uwydatnić żółty kolor zębów.

Kolory makijażu oparte są na trzech podstawowych odcieniach:

czerwonym,

żółtym,

niebieskim.

Niebieskie odcienie mają tendencję do niwelowania żółtości a podkreślania bieli. Ciepłe czerwone lub żółte odcienie z kolei uwydatniają żółty kolor zębów. Kupując szminkę, staraj się wybierać odcienie o chłodnym niebieskim odcieniu. Na szczęście niebieski odcień nie oznacza, że ​​sama szminka jest niebieska. W rzeczywistości czerwone szminki, które tworzą najjaśniejszy uśmiech, mają chłodne niebieskie tony. Odcienie pomarańczy i żółci mają tendencję do wydobywania tych samych odcieni na zębach.

Dobrze, gdy wybrany kolor pomadki nie tylko wybieli optycznie zęby, ale będzie również pasował do odcienia skóry. Czerwień zmieszana z koralem pasuje do jasnych odcieni skóry, głębsze róże i żurawiny pasują do cery oliwkowej a prawdziwe, intensywne czerwienie są lepsze przy średnich odcieniach skóry. Ciemniejsze karnacje świetnie podkreśli szminka w kolorze burgundu.