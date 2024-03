Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić [11.03.2024] OPRAC.: Magdalena Walczak-Grudzka

Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.