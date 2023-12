Te kwiaty i rośliny doniczkowe oczyszczają powietrze. Te rośliny są idealne do sypialni [27.12.2023 r.]

Te rośliny poprawiają jakość powietrza

Szkodliwe substancje jak benzen czy toluen pochodzą z farb, które mamy na ścianach. Formaldehyd wykorzystywany jest m.in. do produkcji płyt MDF i pilśniowych, klejów, lakierów, niektórych materiałów. Takie materiały znajdują się w większości domów i mieszkań. Szkodliwe substancje pochodzą również ze spalania paliw w kotłowniach, utylizacji odpadów komunalnych, spalin samochodowych i dostają się do wnętrz także z powietrzem z zewnątrz. W powietrzu znajdują się też dym papierosowy, aceton, metale ciężkie (np. cynk, kadm, ołów), tlenek węgla, trichloroetylen.

Co możemy zrobić, by mimo tego powietrze w naszym domu było czystsze? Możemy kupić rośliny, które mają zdolność pochłaniania szkodliwych substancji i oczyszczania powietrza. Domowe rośliny oczyszczające powietrze to świetne rozwiązanie. Zamieniają dwutlenek węgla w tlen i oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji, nawilżają powietrze, a do tego są ozdobą salonu czy sypialni.