Te liczby najczęściej padają w Lotto. Mamy wyliczenia od prawie dwóch dekad [2.03.2024 r.] OPRAC.: Adrianna Jackowiak

Na kolejnych slajdach przedstawiamy częstotliwość występowania poszczególnych liczb w losowaniach Lotto przez blisko 20 lat. Oto zestawienie najczęściej padających numerów wraz z ilością ich wystąpień. A.J. Zobacz galerię (18 zdjęć)

Lotto, znana także jako Duży Lotek, to jedna z najpopularniejszych loterii oferowanych przez Totalizator Sportowy od 1957 roku. Główna wygrana w tej grze wymaga poprawnego wytypowania 6 z 49 liczb. Losowania odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 22:00. Cena pojedynczego zakładu to jedynie 3 złote, a można je składać zarówno w punktach stacjonarnych, jak i online od grudnia 2018 roku.