Te liczby najczęściej wypadają w Lotto w ostatnich latach. One mogą przynieść ci szczęście [lista - 1.05]

Lotto to najpopularniejsza gra losowa w Polsce. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 21:50. Teoretycznie wszystkie liczby mają równe szanse, ale w praktyce niektóre pojawiają się częściej niż inne. Sprawdziliśmy, które liczby padały najczęściej w ostatniej dekadzie w grze Lotto. Zobaczcie szczegóły w dalszej części galerii >>>

archiwum Polska Press