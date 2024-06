Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane [10.06 2024 r.]

Pierwsze losowanie gry Toto Lotek odbyło się 27 stycznia 1957 roku. Od 1975 roku gra ta nosiła nazwę Duży Lotek, a 2009 roku jest to gra Lotto. Od 15 września 2012 roku można zagrać w Lotto Plus, dopłacając 1 zł do zakładu nasze liczby biorą udział w drugim losowaniu, w którym można wygrać gwarantowany milion złotych. Jest to stała kwota.

Przeczytaj: Eurojackpot 2023 - te liczby wygrywają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów

Trafienie wszystkich sześciu liczb w grach Lotto to nie takie proste. Prawdopodobieństwo, że uda nam się trafić te liczby wynosi 1 do 13 983 816.

W losowaniu gry Lotto do wygrania jest gwarantowane 2 miliony złotych. Jeśli w losowaniu jednak nikt nie trafi 6 liczb pula przechodzi do kolejnych losowań i mamy kumulację. Najwyższa w historii kumulacja wyniosła 60 milionów złotych. Jeśli jednak padnie więcej niż jedna "szóstka" pieniądze z głównej wygranej są dzielone na wszystkich zwycięzców. Tak było w przypadku tej historycznej kumulacji. 30 marca 1994 roku padła rekordowa liczba "szóstek" w jednym losowaniu, aż 80.