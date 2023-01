Te objawy pojawiają się trzy tygodnie przed atakiem serca. Uważaj - to oznaki stanu zawałowego [10.01.2023 r.]

Zawał serca to stan bezpośredniego zagrożenia życia. Część objawów ataku serca łatwo rozpoznać, a niektóre mogą być bardzo nietypowe. Powszechnie uważa się, że atak serca pojawia się nagle i niespodziewanie. Jednak u około połowy pacjentów niepokojące sygnały mogą pojawić się już wcześniej - u jednych będzie to kilka godzin, u innych nawet kilka tygodni wcześniej! Jakie to są objawy? Sprawdź teraz na następnych slajdach w naszej galerii --->

pixabay.com