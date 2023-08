Te objawy wskazują, że masz niedobór snu. Takie sygnały wysyła organizm, gdy za mało śpisz [lista - 7.08.2023 r.]

Odpowiednia ilość snu to podstawa zdrowego funkcjonowania organizmu. Gdy zbyt mało śpimy nasz organizm zaczyna wysyłać pewne sygnały ostrzegawcze. Lepiej ich nie lekceważyć, ponieważ mogą one doprowadzić do poważniejszych zaburzeń. Oto objawy, które wskazują na niedobór snu. Sprawdź w naszej galerii, co dzieje się z organizmem, gdy niedosypiasz.

pixabay