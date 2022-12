Te osoby będą mogły odliczyć internet od podatku w 2023 roku. To warto wiedzieć o uldze na internet [8.12.2022 r.]

W roku podatkowym 2022 obowiązującą kwotą wolną od podatku, a więc limitem zarobków, które zwalniają podatnika z konieczności zapłacenia podatku PIT, jest kwota 30 tys. zł. To ważne, bo brak podatku do zapłaty oznacza bowiem brak możliwości skorzystania z odliczeń.

To będzie można odliczyć od podatku w 2023 roku. Takie ulgi będą nam przysługiwać

Kiedy się rozliczyć?

Nie warto przy tym czekać z rozliczeniem PIT do końca terminu jego dostarczenia do urzędu skarbowego. Im szybciej złożysz deklarację, tym szybciej otrzymasz zwrot nadpłaty, w przypadku jej wystąpienia. W przypadku rozliczenia przez internet do 45 dni.