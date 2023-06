Te osoby będą mogły skorzystać z nowego wieku emerytalnego. Nowe zasady emerytur dla chętnych [13.06.2023]

Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

Taki ma być wiek emerytalne w Polsce - jasna deklaracja

Minister rodziny Marlena Maląg, odnosząc się do tej kwestii, powiedziała, że przejście na emeryturę po osiągnięciu odpowiedniego wieku powinno być wyborem, a nie przymusem , dlatego rząd wprowadził wiele instrumentów zachęcających do dłuższego pozostawania na rynku pracy. Jak wskazała, jest to na przykład PIT 0 dla seniorów.

Wrócą prawa do emerytury pomostowej - duże zmiany dla wielu pracowników

Choć negocjacje porozumienia między rządem i "Solidarnością" wciąż trwają, to obie strony zdradziły już częściowo, co może się w nim znaleźć. Jednym z uzgodnionych rozwiązań jest wstrzymanie wygaszania emerytur pomostowych.

- Na razie nie ma zgody na wprowadzenie emerytur stażowych, więc - na zasadzie kompromisu - dojdzie do oblokowania prawa do pomostówek. Takie rozwiązanie znalazło się w projekcie porozumienia z "Solidarnością" - wskazali przedstawiciele rządu.

Emerytury pomostowe to wcześniejsze świadczenie dla osób, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze i spełniają kilka warunków. Świadczenie wypłacane jest do momentu zyskania prawa do emerytury lub do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.