Te osoby będą musiały dopłacić do podatku w 2023 roku. Wyjaśniamy - kto znajduje się na tej liście [7.01.2023 r.]

Od 15 lutego 2023 roku będziemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Dla wielu oznacza to dopłatę do podatku. Przygotowaliśmy dla Was listę osób, które mogą być zmuszone zapłacić dodatkowy podatek za 2022 rok przy rozliczaniu zeznania rocznego. Sprawdźcie, kto znalazł się na tej liście. Listę znajdziecie na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne