Te osoby dostaną Dodatek Węglowy 2022 - czas do końca listopada. Nowe zasady programu i projekt kolejnych dopłat [23.10.2022]

Jacek Sasin na antenie Polsat News podkreślił, że węgla w Polsce nie zabraknie. - Mogę zagwarantować, że węgla wystarczy. Zakontraktowaliśmy go tyle, że całe zapotrzebowanie kraju, w którym powstała pewna wyrwa po nałożeniu embarga na węgiel rosyjski, zostanie zapewnione - powiedział.

Wicepremier i minister aktywów państwowych przyznał, że obecnie największym problemem jest cena węgla, a ten, który jest importowany do kraju, jest o wiele droższy od rosyjskiego. Przypomniał, że rząd oprócz wprowadzenia dodatku węglowego w wysokości 3000 zł zaproponuje kolejne działania, których celem jest obniżenie ceny węgla dla odbiorców końcowych.

- Kolejny 1000 złotych będzie dopłacany do każdej tony węgla, który to węgiel będzie dystrybuowany przez samorządy według zasad opisanych w specjalnej ustawie - zapowiedział.

To oznacza ostatecznie, że po dopłatach Polacy kupią węgiel po cenie, która nie odbiega znacząco od cen sprzed wojny, czyli to będzie cena ok. 1000 zł po odliczeniu dodatku węglowego. - Każdy realnie zapłaci około 1000 zł za tonę węgla. To jest bardzo dobra cena - podkreślił wicepremier.