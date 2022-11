Te osoby dostaną Dodatek Węglowy 2022 - nowe przepisy są już faktem. Nawet 6000 zł do węgla dla jednego domu [12.11.22]

Podwójny, a nawet potrójny dodatek do węgla w 2022 roku dla jednego domu jest faktem. Rząd znowelizował ustawę o dofinansowaniu węgla. Korzystna dla wielu Polaków zmiana odnosi się do sytuacji, w której dwa lub trzy gospodarstwa domowe dzielą jeden adres. Każda z rodzin może wtedy ubiegać się dopłatę do węgla w wysokości 3000 zł. Zobacz, jakie warunki należy spełnić, żeby uzyskać 6000 i 9000 zł dofinasowania ogrzewania domu w 2022 roku.

Posłowie zdecydowali, że możliwa jest wypłata dodatku węglowego każdemu z gospodarstw pod tym samym adresem, jeśli każde z tych gospodarstw ogrzewa się oddzielnym źródłem ciepła, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatkowym warunkiem jest złożenie przez każde z tych gospodarstw domowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy czym przyznanie dodatku węglowego w takiej sytuacji ma nastąpić w drodze wydania decyzji.