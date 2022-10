Te osoby dostaną dopłaty na dzieci, prąd, gaz, węgiel i do kredytu. Mamy aktualne zasady i kwoty [1.11.2022 r]

Oni mogą liczyć na dopłaty od państwa

- Łącznie trzy programy pozwalają na otrzymanie zastrzyku gotówki w kwocie 123,6 tys. złotych w okresie od narodzin dziecka do ukończenia 18 lat - mówi Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments.

To nie są jedyne dopłaty na dzieci. Kto i na jakie jeszcze może liczyć? Kto dostanie dopłatę na prąd, gaz, węgiel i do kredytu, ile to pieniędzy? Po odpowiedzi zapraszamy do poniższej galerii.