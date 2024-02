Te osoby dostaną nawet 26 tysięcy złotych! Takie rekompensaty przysługują za Fiata 126p i 125p [7.02.2024 r.]

Rekompensaty za samochody Fiat 126p lub FSO 1500

Chodzi o osoby, które w 1981 roku wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 i dotychczas samochodu nie odebrały. Rekompensaty mogą otrzymać osoby, które wpłacały pieniądze na książeczkę systematycznie, bez przerw we wpłatach. Zgodnie z ustawą, osoby te mają prawo do zwrotu wniesionych wkładów wraz z oprocentowaniem oraz otrzymania rekompensaty .

Takie rekompensaty przysługują za Malucha i Dużego Fiata

18 561,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki Fiat 126p;

26 303,00 zł, jeżeli przedpłata została wniesiona na samochód marki FSO 1500.

Rekompensaty wypłacane są przez bank prowadzący rachunek przedpłaty. By uzyskać pieniądze, trzeba udać się do oddziału banku PKO BP z dowodem osobistym i książeczką przedpłat. Jeśli posiadacz książeczki nie żyje, o rekompensatę mogą ubiegać się jego spadkobiercy.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na I kwartał 2024 r. - KLIKNIJ TUTAJ

Fiat 126 - potocznie "Maluch" - to samochód osobowy klasy aut najmniejszych, konstrukcji włoskiego producenta Fiat, produkowany w latach 1972–2000. "Maluch" produkowany był przez Fiata oraz na licencji przez polską Fabrykę Samochodów Małolitrażowych (od 1992 część koncernu Fiat jako Fiat Auto Poland) jako Polski Fiat 126p (we Włoszech do 1980, w Polsce w okresie od 6 czerwca 1973 do 22 września 2000). Fiat 126 uznawany jest za samochód, który zmotoryzował polskie społeczeństwo. Przez wiele lat Fiat 126 był jednym z najczęściej spotykanych samochodów na drogach w Polsce.

FSO 1500 - potocznie nazywany Dużym Fiatem - to samochód osobowy produkowany przez polską markę, który występował także pod nazwą 125p. Auto pojawiło się już w 1967 roku, występowało wtedy jako Fiat 125p produkowany na licencji. Produkcję FSO 1500 zakończono ostatecznie w 1991 roku. Dziś auto to stanowi rzadkość. Średnia cena Fiata 125p z 1983 roku to około 15 tys. zł.