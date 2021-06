Te osoby dostaną wezwania do zapłaty zaległego Abonamentu RTV. Muszą uważać! [lista - 16.06.2021 r.]

Do dłużników abonamentowych Poczta Polska wysyła wezwania do zapłaty. Jak można w nich przeczytać, na uregulowanie całej zaległości, adresat ma 7 dni.

Zaległy abonament RTV. Jak fiskus go ściąga?

Jeśli tego nie zrobi, to egzekwowanie zadłużenia następuje na podstawie tytułu wykonawczego przekazanego do właściwego urzędu skarbowego, któremu podlega osoba mająca zadłużenie. Zaległy abonament RTV fiskus może ściągać np. z:

nadpłaty podatku dochodowego,

z rachunku bankowego,

poprzez komornika,

z emerytury,

z pensji.

Co ważne, wezwanie do zapłaty zaległości dostaną tylko te osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Natomiast wezwanie nie przyjdzie do tych, którzy w ogóle nie zarejestrowali odbiorników. Nawet, jeśli nie płacą abonamentu radiowo-telewizyjnego, to nie poniosą żadnych konsekwencji, bo nie widnieją w kartotece poczty.