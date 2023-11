Te osoby dostaną wyrównanie emerytur czerwcowych. Czy już można składać wnioski do ZUS? [18.11.2023]

- Szacowane skutki finansowe zmian to nawet kilka miliardów złotych. Dlatego nowe władze powinny starannie się przygotować do zmiany. Na przyszłość jest to jednak nauczka, że w sprawach społecznych rząd powinien słuchać partnerów oraz uwzględniać zgłaszane postulaty, a nie ślepo realizować polityczne plany - podsumowuje dr Antoni Kolek.