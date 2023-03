Te osoby dostaną zwrot z podatku w 2023 roku. Tabela wyliczeń dla pracowników etatowych i emerytów

Przez pierwsze sześć miesięcy 2022 roku większość z nas płaciła 17% PIT, a dopiero od 1 lipca stawkę podatku obniżono do 12%. Obniżkę wprowadzono z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r., dzięki czemu teraz skarbówka musi zwrócić Polakom nadpłacony podatek.

W 2023 roku musimy też pamiętać o zwolnieniach z podatku do kwoty 30 tys. złotych. To ważne, bo aby otrzymać zwrot z podatku musimy go najpierw zapłacić. Jeśli nasze roczne dochody nie przekroczyły 30 tys. złotych to nie będziemy mogli odliczyć wielu ulg, co jednak nie znaczy że żaden ze zwrotów nam nie będzie przysługiwał, bo są pewne wyjątki.