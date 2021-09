Te osoby mogą dostać trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19. - Znamy ich PESEL-e - mówi minister zdrowia

Trzecia dawka szczepionki na koronawirusa

Minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawił szczegóły dotyczące szczepień dodatkową dawką w Polsce. Adam Niedzielski w środę (1 września) na antenie RMF FM wyjaśnił, że nie będzie potrzebne żadne specjalne zaświadczenie. Jak poinformował, Rada Medyczna przekazała siedem grup osób, które powinny zostać zaszczepione dodatkową dawką.

- Wiemy, co to są za osoby, tzn. znamy te parametry i ich PESEL-e, w związku z tym wystawiamy poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia skierowania dla tych osób - oświadczył minister zdrowia.

- Te osoby będą mogły zgłaszać się do lekarza. Nawet jeśli automatyczne skierowanie nie zostanie wygenerowane, to osoby z tymi przypadłościami będą mogły po prostu pójść do lekarza i lekarz będzie miał możliwość wystawienia skierowania - zadeklarował Adam Niedzielski. Jak zaznaczył minister Adam Niedzielski, kwalifikacja do szczepienia trzecią dawką szczepionki przeciw COVID-19 "ma każdorazowo charakter indywidualny".