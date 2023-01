Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu [10.01.2023 r.]

Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jego zadaniem jest rehabilitacja, leczenie chorób przewlekłych oraz szeroko pojęta profilaktyka.

Starając się o skierowanie do sanatorium z NFZ, musimy udać się do swojego lekarza. To on przygotowuje wniosek, a do jego wypełnienia, poza naszymi danymi, potrzebne będą także aktualne wyniki badań — OB, morfologię, badanie moczu, rentgen klatki piersiowej i EKG.

Zakres leczenia uzdrowiskowego (np. szpital uzdrowiskowy, sanatorium uzdrowiskowe) określa zatrudniony w NFZ lekarz specjalista balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej po dokonaniu oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego.

Taka ocena obejmuje:

wskazanie,

przeciwwskazaniu lub brak wskazań do leczenia,

kierunek leczniczy uzdrowiska zgodny z głównym profilem leczenia (np. reumatologia, kardiologia itd.)

rejon (nadmorski, nizinny, podgórski, górski)

Z leczenia w sanatorium możemy skorzystać za pośrednictwem ZUS lub NFZ. Wyjazd do ośrodka z ZUS jest szybszy i bezpłatny, ale nie każdy ma do niego dostęp.