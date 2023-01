Te osoby mogą pojechać za darmo do sanatorium. Oto lista uprawnionych do bezpłatnego wyjazdu [8.01.2023]

Wyjazd do sanatorium to szansa na podreperowanie zdrowia. Z sanatorium można skorzystać w ramach pobytów tzw. "komercyjnych" (pełna odpłatność ze strony kuracjusza) oraz kierowanych przez instytucje ubezpieczeniowe (NFZ, ZUS, KRUS). My sprawdzamy, kto może pojechać do sanatorium bezpłatnie, a właściwie za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel. Szczegółowa lista osób zwolnionych z opłat za sanatorium na kolejnych zdjęciach >>> pixabay/zdjęcie ilustracyjne