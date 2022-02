Te osoby mogą starać się o umorzenie długów za abonament RTV. Niektórzy w ogóle nie muszą płacić [17.02.2022 r.]

Wniosek nie tylko pocztą

Choć wezwania do zapłaty zaległego abonamentu RTV wysyła Poczta Polska, to nie ona ma uprawnienia do umarzania czy rozkładania na raty zadłużenia abonenta. Może to zrobić jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. - Następuje to w sytuacjach wyjątkowych, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe - zaznacza Daniel Witowski, rzecznik prasowy Poczty Polskiej S.A.