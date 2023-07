Te osoby mogą starać się o umorzenie długu. Tak możesz wyjść z kłopotów finansowych [25.07.23]

Dług to świadczenie (obowiązek), wynikające ze stosunku zobowiązaniowego, które dłużnik jest zobowiązany spełnić na rzecz wierzyciela. Długi to najprościej mówiąc zobowiązania, które zaciągamy z obowiązkiem ich spłaty. To kredyty, ale także umowy dotyczące wynajmy, mediów czy pożyczki od osób prywatnych.

Dług może być anulowany na wniosek dłużnika, jednak musi on spełniać pewne warunki.