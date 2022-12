Te osoby mogą zapukać do twoich drzwi. Trwają kontrole ogrzewania w całym kraju [20.12.2022 r.]

Zgodnie z ustawą, aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł należało złożyć wniosek o jego wypłatę do gminy do dnia 30 listopada 2022 roku. Gmina będzie miała maksymalnie 30 dni na jego wypłatę.Dodatek węglowy jest wsparciem pieniężnym na węgiel. Przysługuje on osobom, które zamieszkują gospodarstwa domowe i ogrzewają je węglem kamiennym, brykietem oraz pelletem. Dokładne zasady poznaj na kolejnych slajdach naszej galerii.

