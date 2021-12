Te osoby mogą złożyć wniosek do ZUS o przeliczenie emerytury. Wasze świadczenie może wzrosnąć [13.12.2021]

Tablice średniego dalszego trwania życia publikuje Główny Urząd Statystyczny. Są one kluczowym elementem przy wyliczaniu emerytur ustalanych według nowych zasad. Aktualne tablice, które obowiązują od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, są korzystniejsze, bo nastąpił spadek średniego dalszego trwania życia we wszystkich grupach wiekowych.

- Dlatego też wielu seniorów pyta jeszcze, czy aby na pewno nie mogą złożyć wniosku o przeliczenie swojego świadczenia z zastosowaniem nowych tablic - informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego. -