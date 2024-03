Te osoby muszą zwrócić świadczenie pielęgnacyjne. Gmina ściągnie je wraz z odsetkami [17.03.2024]

to wypłata świadczenia przez organ gminy zostanie wstrzymana z mocy prawa.

Krystyna Michałek, regionalny rzecznik ZUS województwa kujawsko-pomorskiego, wyjaśnia, że jeśli wniosek o wypłatę świadczenia wspierającego zostanie złożony przez osobę z niepełnosprawnością lub osobę upoważnioną do jej reprezentowania, a opiekun osoby z niepełnosprawnością jest uprawniony do pobierania:

Kiedy trzeba będzie zwracać świadczenie pielęgnacyjne?

Natomiast gdy pokrywa się okres, za który opiekun osoby z niepełnosprawnością pobierał z organu gminy świadczenie albo zasiłek należny opiekunowi z okresem, za który ZUS przyzna osobie z niepełnosprawnością świadczenie wspierające, to opiekun, który pobrał zasiłek z gminy, będzie musiał zwrócić to świadczenie do gminy wraz z odsetkami.

Świadczenie wspierające czy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna? To lepiej wybrać

- By uniknąć takich sytuacji, we wniosku o świadczenie wspierające na formularzu SWN można wskazać datę, od której osoba chce uzyskać prawo do wsparcia tak, aby okresy pobierania obu świadczeń się nie pokrywały. W ten sposób można uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych środków - mówi Krystyna Michałek.

Jak dodaje, wnioskodawca może również wycofać wniosek o świadczenie wspierające także po przyznaniu świadczenia. W takim przypadku przyznane prawo do świadczenia wspierającego zostanie uchylone, a jeżeli doszło do wypłaty, wnioskodawca będzie zobowiązany do zwrotu pobranego świadczenia wspierającego.