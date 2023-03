Te osoby nie dostaną 500 plus w 2023 roku. Komu nie przysługuje dodatek? [30.03.2023 r.] Kamila Pochowska

Świadczenie 500 plus jest finansowym wsparciem dla polskich rodzin. Program wszedł w życie w 2016 roku i przyczynił się do znacznej poprawy materialnej wielu rodzin. W Polsce przyznano go prawie 6 milionom dzieci. Niestety nie wszyscy kwalifikują się do rządowego wsparcia. Komu nie przysługuje 500 plus? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Sprawdź, kto nie dostanie świadczenia 500 plus.