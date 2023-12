Te osoby nie dostaną 800 plus w 2024 roku. Oni nie dostaną pieniędzy ze względów prawnych [21.12.23]

Prawo do świadczenia wychowawczego 800 plus (wcześniej 500 plus) jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Wnioski o przyznanie świadczenia można składać od 1 lutego tylko w formie elektronicznej do ZUS.

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Aby otrzymać od 2024 roku wyższe świadczenie nie musimy nic robić. Osoby, które mają przyznane prawo do 500 plus, automatycznie dostana wyższe świadczenie.

W styczniu ZUS planuje wypłatę świadczenia wychowawczego w dziesięciu terminach, między innymi w dniach: 2, 4,7, 13, 14.