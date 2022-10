Te osoby nie dostaną Dodatku Węglowego 2022. Wyjaśniamy kwestie mieszkania na działkach [12.10.22]

Od czasu, kiedy ogłoszono, że można ubiegać się o dofinansowanie kupna węgla, po dopłaty zaczęli zgłaszać się też działkowcy. To jednak działanie bezcelowe, ponieważ w świetle przepisów działka nie jest gospodarstwem domowym.

Tylko pod zarządem okręgu bydgoskiego Polskiego Związku Działkowców jest około 3,2 tys. działek, a zrzeszone w stowarzyszeniu są nawet 4 tys. osób. Pojawiają się pytania o tych, którzy na działkach mieszkają na stałe, bo o takich sytuacjach wiadomo powszechnie.

Czy im również przysługuje dodatek w wysokości 3 tys. zł? - Działkowcy, owszem musieli składać oświadczenia do CEEB o posiadanych źródłach ciepła, ale to nie oznacza automatycznie, że przysługuje im prawo do uzyskania dodatku węglowego - tłumaczy Barbara Kokot, prezes PZD Oddziału w Bydgoszczy. - Ustawodawca nie przewidział takiej możliwości, zresztą ustawa o ogrodach działkowych stanowi jasno, że mieszkanie na nich jest nielegalne.