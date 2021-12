Te osoby nie muszą opłacać abonamentu RTV. Lista zwolnionych jest długa, ale pamiętaj o karach! [24.12.2021]

1 lipca w życie weszło nowe rozporządzenie uzbrajające Urząd Skarbowy w kolejną broń przeciwko osobom niepłacącym abonamentu radiowo-telewizyjnego. Urzędnicy mogą wystawiać wnioski w sprawie egzekucji długów i tytułów wykonawczych drogą elektroniczną. Ma to znacznie usprawnić i przyspieszyć zajmowanie kont posiadaczy telewizorów, którzy nic sobie nie robią z obowiązku opłacania abonamentu.

Te osoby nie muszą opłacać abonamentu RTV - lista

Abonament za posiadanie radia w 2022 r. będzie kosztować 7,50 zł w skali miesiąca, a odbiornika radiowego i telewizyjnego - 24,50 zł na miesiąc. To tyle samo, co w 2021 r. Jest to jednak więcej, niż w 2020. W skali miesiąca o 1,80 zł (radio i telewizja) oraz 50 groszy (tylko radio). W 2022 roku stawki pozostaną jednak na identycznym poziomie, jak w mijającym, 2021 roku. Opłacenie abonamentu z góry za więcej niż jeden miesiąc skutkuje zniżką.