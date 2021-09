Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV 2021. Inni musza płacić nawet za domniemane użytkowanie odbiorników [14.09.2021]

Jak przypomniał ostatnio serwis prawo.pl rt. 2 ust. 2 ustawy wprowadza jednocześnie domniemanie, że posiadacz odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa go. Z orzecznictwa sądowego wynika, że osoby oglądające telewizję lub słuchające radia za pomocą komputera, telefonu komórkowego, tabletu oraz innych urządzeń niewymienionych w ustawie nie mają obowiązku płacić abonamentu radiowo-telewizyjnego. Tak więc obowiązek płacenia abonamentu RTV ma każdy posiadacz telewizji, czy radia.

Trzeba jednak pamiętać o ważnej sprawie. Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej Poczty Polskiej, a dokładniej przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia od opłat oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.