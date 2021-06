Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV 2021. Oto lista zwolnionych! [3.06.2021]

NOWE Tak przychodzą i wychodzą przelewy w bankach 2021 [godziny sesji - ING, PKO BP, PEKAO, BGŻ PARIBAS, BANK POCZTOWY, BZ WBK, GETIN]

Po co w dzień wypłaty co chwilę wchodzić na konto lub urządzać wycieczki do bankomatu, by sprawdzać czy już wreszcie wpłynęły pieniądze.