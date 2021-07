Te osoby nie muszą płacić abonamentu RTV. Oto zasady i grupy zwolnione z opłat [8.07.21] OPRAC.: Justyna Juszczyńska

Abonament RTV to opłata obowiązkowa dla osób, które posiadają w domu odbiornik telewizyjny lub radiowy. To opłata niewysoka, jeśli chodzi o kwotę jednorazową jednak rocznie uzbiera się już całkiem spora sumka. Nie każdy, kto posiada w domu TV czy radio musi płacić opłatę abonamentową. Jest wiele grup, które ustawowo są zwolnione z tego obowiązku! Ważne, że nie dzieje się to z automatu! Trzeba to zgłosić! Zobaczcie, czy jesteście w grupie osób zwolnionych z abonamentu RTV.