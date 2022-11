Te osoby nie powinny jeść grzybów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy grzyby [lista - 8.11.2022 r.]

Kto nie może jeść grzybów? Oto lista zagrożonych

Do tej pory na Ziemi zidentyfikowano ponad 5 mln gatunków grzybów, Te jadalne mają duże właściwości zdrowotne: dostarczają wielu witamin, poprawiają odporność organizmu, a nawet chronią przed nowotworami. Grzyby zawierają dużą zawartość białka, witamin z grupy B i minerałów (żelaza, potasu, wapnia, cynku). Są także niskokaloryczne: 100 gramów świeżych grzybów to zaledwie około 50 kcal, to mniej więcej tyle, ile dwa pęczki rzodkiewki.