Te osoby nie powinny jeść ogórków kiszonych. Przy tych problemach zrezygnuj z kiszonek [28.04.2022 r.]

Kiszonki zawierają w sobie wiele cennych składników zdrowotnych. Są między innymi źródłem witaminy C, E i betakarotenu. Wykazują także korzystne działanie na mikroflorę jelitową. Pomimo ich właściwości zdrowotnych, nie każdy może spożywać kiszonki. W niektórych przypadkach mogą one doprowadzić do poważnych problemów zdrowotnych lub potęgować istniejące przypadłości. Warto uważnie obserwować swój organizm, i w razie potrzeby wykluczyć kiszonki z diety.